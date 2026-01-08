La Prisma La Cascina Taranto Volley annuncia l’ingresso di Simone Maiorano nel proprio roster. Nato nel 2006 e cresciuto nel territorio tarantino, il giovane palleggiatore, alto 180 cm, rappresenta un talento promettente nel settore giovanile. Con questa nuova esperienza, Maiorano si avvicina a una fase importante della sua carriera sportiva, consolidando il suo percorso di crescita nel volley.

Tarantini Time Quotidiano La Prisma La Cascina Taranto Volley comunica l’ingresso nel roster rossoblù di Simone Maiorano, palleggiatore classe 2006, alto 180 cm, tarantino, giovane talento in erba cresciuto nel territorio e pronto a vivere una nuova tappa del proprio percorso sportivo. Maiorano ha sviluppato il suo cammino pallavolistico all’interno della Polisportiva Frascolla, con cui ha disputato l’intero settore giovanile, ponendo solide basi tecniche e caratteriali. Successivamente ha maturato un’importante esperienza in Under 19 ad Altamura, per poi prendere parte ai playoff di Serie C con Squinzano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Il giovane palleggiatore Simone Maiorano entra nel roster della Prisma La Cascina Taranto Volley

Leggi anche: Filip Gavenda è il nuovo opposto della Prisma La Cascina Taranto Volley

Leggi anche: Sansepolcro entra nella rete Prisma, un meteorite porta il nome della nostra città

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Un giovane talento locale nel roster della Prisma Taranto Volley.

Pallavolo Mercato – Un giovane regista per Taranto: Simone Maiorano proviene dal Mottola di serie C - Nel roster rossoblù di Taranto c'è un nuovo regista, si tratta di Simone Maiorano (classe2006 180cm) , tarantino, giovane talento in erba cresciuto nel territorio e pronto a vivere una nuova tappa del ... ivolleymagazine.it

| Prisma La Cascina Taranto, ingaggiato Simone Maiorano | Il club rossoblù ha annunciato l'arrivo del giovane palleggiatore classe 2006 #MondoRossoBlù #MRB #PrismaTarantoVolley #Volley #A2 x.com

Auguri al nostro giovane palleggiatore: buon compleanno Amir! - facebook.com facebook