Iapozzuto NdC | Da alcune reazioni e dichiarazioni del Pd si capisce che la ‘politica è altrove | le guerre puniche devono finire e si deve lavorare sulla sintesi

Iapozzuto evidenzia che le recenti dichiarazioni del Pd sannita, incluse quelle del nuovo segretario provinciale, rivelano come la politica si trovi lontana dal cercare soluzioni condivise. La sua analisi sottolinea che le parole degli esponenti del partito mostrano un’attenzione più rivolta a posizioni di retroguardia che a una vera volontà di trovare un equilibrio. La discussione si concentra su una fase di stallo e di conflitto, lontana dal dialogo costruttivo.

"Da alcune dichiarazioni arrivate dal Partito democratico sannita, nonché dalla prima uscita mediatica del segretario provinciale neo eletto si capisce che aveva ragione Mino Martinazzoli, ultimo segretario della Democrazia cristiana: la politica è altrove. Certamente non dalla parte di chi si ostina in certe posizioni di ostilità, di retroguardia e soprattutto di scarsa lungimiranza politica. Noi siamo e dialogheremo invece dove è la politica, perché se fosse per qualcuno il campo largo si farebbe il giorno dopo le elezioni politiche e amministrative: ma il gol, come è logico, bisogna segnarlo prima che l'arbitro fischi la fine dell'incontro, altrimenti non porta né punti, né vittorie.

Iapozzuto (NdC): “Parte del Pd sannita predica e pratica il controsenso della politica”Un intervento critico di Iapozzuto evidenzia come alcune posizioni all’interno del Pd sannita possano indebolire il progetto del campo largo, favorendo divisioni che rischiano di compromettere l’unità politica.

