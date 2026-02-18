Nordio dopo il richiamo di Mattarella al plenum del Csm | Mi adeguerò La politica si divide

Il richiamo di Mattarella al plenum del Csm ha spinto Nordio a dichiarare che si adeguerà. Il Presidente aveva espresso preoccupazioni sulla nomina dei membri e sul rispetto delle regole. La tensione tra politica e magistratura si fa sentire, con alcuni partiti che chiedono più trasparenza e altri che difendono l’autonomia della magistratura. La discussione si anima anche sui criteri di nomina e sulle future riforme. L’atmosfera rimane calda, mentre si attende una risposta ufficiale dal governo.

La presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al plenum ordinario del Consiglio superiore della magistratura ha provocato immediate reazioni politiche. Un gesto definito da molti “senza precedenti” per una seduta ordinaria, che ha riacceso il dibattito sul clima dello scontro referendario sulla giustizia. Al centro dell’attenzione anche le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, tra i protagonisti delle polemiche delle ultime settimane. Nordio: «Mi adeguerò alle parole del presidente». «Le parole di Mattarella? Mi adeguerò, ovviamente», ha dichiarato Nordio, assicurando di voler essere “il più possibile aderente” al richiamo del capo dello Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nordio dopo il richiamo di Mattarella al plenum del Csm: “Mi adeguerò”. La politica si divide Mattarella a sorpresa al plenum del Csm: L’invito ad abbassare i toni: “Io qui dopo 11 anni”Il presidente Mattarella si è presentato improvvisamente al plenum del Csm per intervenire, probabilmente per cercare di calmare gli animi. Mattarella presiede il plenum del Csm: “Esorto al rispetto tra istituzioni”Sergio Mattarella ha presieduto il plenum del Consiglio superiore della magistratura a Palazzo Bachelet, invitando le istituzioni a mantenere il rispetto reciproco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum, Nordio: Con il sì salterà il sistema delle correnti in magistratura; Travaglio: Nordio miglior testimonial per il no al referendum giustizia; Boccia: Le Br? Nordio non riuscirà a riscrivere storia, spostano l'attenzione dai veri problemi; Mattarella richiama le istituzioni: Rispettare il Csm dopo lo scontro Nordio-toghe. Nordio dopo il richiamo di Mattarella al plenum del Csm: Mi adeguerò. La politica si divideLa presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al plenum ordinario del Consiglio superiore della magistratura ha provocato immediate reazioni ... thesocialpost.it Referendum, il severo richiamo di Mattarella: Serve rispetto reciprocoEsisterebbe «un meccanismo para-mafioso» all’interno del Csm, il Consiglio superiore della magistratura. L’infelice dichiarazione […] ... cittanuova.it Dopo l'ennesimo attacco di Nordio, Mattarella presiede il CSM e chiede rispetto per la Magistratura. Il Presidente della Repubblica ha presieduto i lavori ordinari del Consiglio Superiore della Magistratura, evento mai accaduto negli 11 anni della sua Presiden facebook Mattarella presiede il Csm dopo le parole di Nordio: "Serve rispetto tra le Istituzioni". Ma nella Magistratura qualcosa non funziona x.com