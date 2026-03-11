monza rapinano un 21enne mostrando una pistola e colpendolo al volto con un tirapugni

A Monza, un ragazzo di 21 anni è stato rapinato nel locale Mc Donald's di viale Lombardia. I responsabili gli hanno mostrato una pistola e poi lo hanno colpito al volto con un tirapugni. La polizia ha arrestato un uomo per droga ed è ora al lavoro sull’indagine riguardante il colpo ai danni del giovane egiziano.

Monza, 11 Marzo 2026 - Arrestato per droga e indagato per una rapina commessa ai danni di un egiziano 21enne al Mc Donald's di viale Lombardia. Le manette sono scattate nella notte del 10 marzo per un 27enne di nazionalità italiana, quando gli agenti della Polizia di Stato di Monza sono stati inviati dalla Centrale Operativa in viale Lombardia dove il ragazzo egiziano ha riferito di essere stato aggredito da alcuni giovani che, dopo averlo minacciato con una pistola nascosta in tasca e dopo avergli sferrato un pugno al volto con un tirapugni, si erano impossessati del suo telefono cellulare per poi fuggire. Indagine lampo. Assunte le prime informazione dai presenti e dalla vittima, i poliziotti hanno localizzato e recuperato il telefono cellulare, poi restituito alla vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

