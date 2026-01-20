Un episodio recente a Milano ha coinvolto Tony Effe, rapper noto nel panorama italiano. Domenica 18 gennaio, un paparazzo ha accusato l’artista di averlo aggredito durante un tentativo di scattare fotografie mentre Tony Effe era in compagnia di Giulia De Lellis e della loro bambina. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per calmare la situazione. Questa vicenda ha suscitato attenzione tra i media e il pubblico.

Tony Effe è finito al centro delle cronache milanesi. Domenica scorsa, 18 gennaio, tre volanti della polizia sono intervenute a Milano fuori da un locale, per sedare una lite tra il trapper e un paparazzo che avrebbe voluto scattare delle foto mentre l’artista era insieme con la compagn a Giulia De Lellis e la loro figlia, nata da pochi mesi. Secondo quanto ricostruito, tra il fotografo e Tony Effe sarebbe nata una discussione relativamente all’ipotesi che la bambina potesse essere ripresa dall’obiettivo. La vicenda è stata raccolta La Repubblica. Al momento né il trapper né il fotografo hanno sporto denuncia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Tony Effe mi diceva 'ti ammazzo' e mi ha sferrato 3 colpi al volto con il pugno chiuso. Un miracolo che il mio timpano non abbia subito serie lesioni": l'accusa di un paparazzo

Lite fuori dal ristorante di Milano tra Tony Effe e un paparazzo: "Mi ha tirato tre pugni"

Tony Effe è coinvolto in un procedimento giudiziario a Milano, dopo un episodio segnalato da un fotografo.

La denuncia di un paparazzo: Tony Effe mi ha preso a pugni davanti a Giulia De Lellis e alla figlia, mi diceva ti ammazzo

La denuncia di un paparazzo: «Tony Effe mi ha preso a pugni davanti a Giulia De Lellis e alla figlia, mi diceva ti ammazzo»

Lite fuori dal ristorante di Milano tra Tony Effe e un paparazzo: Mi ha tirato tre pugni

Oggi non è giornata. Io ti ammazzo. " È questo quello che, secondo il racconto del fotografo, Tony Effe gli avrebbe detto prima di colpirlo con tre pugni in faccia. L'episodio sarebbe successo domenica 18 dicembre, fuori da un locale di Milano.