Sabato in via Finzi, il Pampa Sosa incontra i tifosi per presentare il suo libro ’L’ultimo dieci’. Un racconto avvincente sulla storia di Roberto Carlos Sosa, l’ultimo a indossare la maglia numero 10 del Napoli, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi e nella storia del club. Un’occasione unica per scoprire aneddoti e emozioni di uno dei protagonisti più amati.

© Sport.quotidiano.net - L’incontro con i tifosi sabato in via Finzi. Il ’Pampa’ Sosa presenta il suo libro ’L’ultimo dieci’ si racconta

’L’ultimo dieci’, è questo il titolo del libro (foto) che racconta la storia di Roberto Carlos Sosa, per tutti il Pampa e ultimo giocatore del Napoli ad aver indossato la maglia numero dieci che fu di Diego Armando Maradona. Il Pampa sabato sarà a Modena per presentare il volume in un evento nato dalla collaborazione fra il club Napoli Partenopei Modena e lo store Aurora Biancheria di viale Marcello Finzi 553. Il giocatore argentino sarà a disposizione dei tifosi proprio in via Finzi dalle 12 alle 15.30 circa, un lasso di tempo molto ampio per firmare le copie del libro e posare per una foto con i tanti tifosi del Napoli della città e della provincia; in queste zone ci sono i club azzurri più numerosi del Nord Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Lo scrittore gazawi Atef Abu Saif presenta il suo libro: incontro a Fasano

Leggi anche: Mkhitaryan presenta il suo libro “La mia vita sempre al centro”: il messaggio rivolto ai tifosi – FOTO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'incontro tra #ChristianDeSica e #EnzoIacchetti #Tifosi (1999) - facebook.com facebook

#RoccoCommisso chiede scusa ai tifosi della #Fiorentina @qn_lanazione x.com