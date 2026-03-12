La nautica verso il futuro Le tecnologie di Seatec Alla Imm la vetrina sul mare

La nautica del futuro salpa con 'Un Mare di. Start-Up'. Oggi e domani Carrarafiere diventa porto dell'innovazione grazie all'iniziativa promossa da Navigo – Centro per l'innovazione e lo sviluppo della nautica, Imm Carrarafiere e Pierpaolo Vannucci Advisors, con il sostegno della Regione. L'evento nel calendario di Seatechnology e della Tuscany yachting week, si intreccia con Yare, l'incontro internazionale sul refit e sull'aftersales dei superyacht. Protagoniste sono start-up, spin-off universitari e centri di ricerca che sviluppano tecnologie per la nautica e la blue economy. Un ecosistema che punta su sostenibilità e digitalizzazione dei servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nautica verso il futuro. Le tecnologie di Seatec. Alla Imm la vetrina sul mare