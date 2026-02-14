Pescare Show | motori nautica e pesca sportiva in vetrina alla Fiera di Rimini
Pescare Show si svolge dal 13 al 15 febbraio a Rimini, attirando appassionati di pesca, nautica e outdoor. La fiera presenta più di 160 espositori distribuiti in sei padiglioni, offrendo l’opportunità di vedere da vicino barche, motori e attrezzature sportive di ultima generazione. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più importanti del settore, con numerosi eventi e dimostrazioni pratiche. Tra le novità ci sono le nuove tecnologie per la pesca e le barche a motore più potenti, tutte esposte nella stessa area.
Rimini si trasforma per tre giorni, dal 13 al 15 febbraio, nella capitale italiana della pesca sportiva, della nautica da diporto e dell’outdoor con l'edizione 2026 di Pescare Show, salone organizzato da Italian Exhibition Group in sei padiglioni del quartiere fieristico che accolgono aziende storiche, nuovi brand italiani e internazionali e iniziative all'insegna della passione sportiva. Un'occasione per vedere raccolte le proposte dei protagonisti della nautica e della motoristica come Honda Marine, Suzuki Marine Italia, Sv Distribution, Ruggeri Motori Marini e Garda Rent Boat con il brand Tohatsu, di fornitori di rimessaggio e servizi (D. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dal 13 al 15 febbraio 2026, il Club Nautico Rimini sarà presente a Pescare Show con uno stand alla Fiera di Rimini, nel Padiglione A1, stand 198.
Pescare Show 2026: Rimini capitale pesca sportiva
La città di Rimini si prepara ad accogliere ancora una volta Pescare Show, la fiera dedicata alla pesca sportiva.
