La mostra di Ciro Sauzullo all’Art Garage

Dal 13 al 27 marzo 2026, presso l’Artgarage di Pozzuoli si svolge la mostra “CRATERICA” dell’artista Ciro Sauzullo. L’esposizione presenta un percorso visivo ispirato ai toni e alle atmosfere della Solfatara, con opere realizzate con tecniche e colori che richiamano la natura vulcanica. La rassegna include una serie di lavori che illustrano i dettagli e le sfumature di questa particolare ambientazione.

Dal 13 al 27 marzo 2026, presso Artgarage di Pozzuoli si terrà la rassegna "CRATERICA" dell'artista puteolano Ciro Sauzullo, un viaggio cromatico tra i fumi e i colori della Solfatara. Artista "Puteolano DOC", Ciro porta in scena una produzione densa di storia, materia e vibrazioni sotterranee. La mostra, curata da Luciano Marini per Art Garage, sceglie di focalizzarsi su un periodo specifico e folgorante della carriera di Sauzullo: gli anni '80. Nonostante i decenni trascorsi, le opere esposte appaiono di una modernità disarmante, sia per la tecnica pittorica utilizzata che per le tematiche trattate. L'estetica di Sauzullo non è fatta per chi cerca la tranquillità.