La mostra di Ciro Sauzullo all’Art Garage

Da ilblogdigio.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 al 27 marzo 2026, presso l’Artgarage di Pozzuoli si svolge la mostra “CRATERICA” dell’artista Ciro Sauzullo. L’esposizione presenta un percorso visivo ispirato ai toni e alle atmosfere della Solfatara, con opere realizzate con tecniche e colori che richiamano la natura vulcanica. La rassegna include una serie di lavori che illustrano i dettagli e le sfumature di questa particolare ambientazione.

Dal 13 al 27 marzo 2026, presso Artgarage di Pozzuoli si terrà la rassegna “CRATERICA” dell’artista puteolano Ciro Sauzullo, un viaggio cromatico tra i fumi e i colori della Solfatara. Artista “Puteolano DOC”, Ciro porta in scena una produzione densa di storia, materia e vibrazioni sotterranee. La mostra, curata da Luciano Marini per Art Garage, sceglie di focalizzarsi su un periodo specifico e folgorante della carriera di Sauzullo: gli anni ’80. Nonostante i decenni trascorsi, le opere esposte appaiono di una modernità disarmante, sia per la tecnica pittorica utilizzata che per le tematiche trattate. L’estetica di Sauzullo non è fatta per chi cerca la tranquillità. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Articoli correlati

’Corpi Selvaggi’: da sabato la mostra di Preto ArtApre sabato alle 17, alla sala Bertozzi di Forlimpopoli, la mostra ’Corpi Selvaggi’ di Preto Art, visitabile fino al 28 gennaio (martedì e giovedì...

Bansky e la Street Art in mostra a ConeglianoÈ una mostra di quelle che lasciano il segno l’esposizione allestita nelle sale di Palazzo Sarcinelli, un viaggio emozionale nel mondo della street...

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.