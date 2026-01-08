’Corpi Selvaggi’ | da sabato la mostra di Preto Art

Da sabato apre alla sala Bertozzi di Forlimpopoli la mostra ’Corpi Selvaggi’ di Preto Art, un’esposizione che invita alla riflessione attraverso le sue opere. La mostra sarà visitabile fino al 28 gennaio, con orari di apertura programmati nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica. Un’occasione per esplorare un percorso artistico che unisce profondità e sobrietà, nel rispetto delle normative e delle modalità di accesso vigenti.

Apre sabato alle 17, alla sala Bertozzi di Forlimpopoli, la mostra 'Corpi Selvaggi' di Preto Art, visitabile fino al 28 gennaio (martedì e giovedì 10-16, sabato e domenica 10-12 e 16-18). L'esposizione propone un'immersione nel mondo creativo di Fabio Pretolani, in arte PretoArt, artista forlivese dalla cifra espressiva camaleontica e in costante trasformazione. Definire PretoArt attraverso un'unica etichetta è complesso: visual artist di formazione, attraversa linguaggi diversi passando dalla fotografia al body painting, fino ad approdare a grandi tele dominate da colori fluo e suggestioni pop.

