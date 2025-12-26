È Palazzo Sarcinelli a Conegliano a ospitare (sino al 22 marzo 2026) una mostra ricca di 80 opere dedicata a Bansky e al movimento della street art, dalle sue origini underground alla sua attuale consacrazione nel mondo dell'arte. È una mostra di quelle che lasciano il segno l’esposizione allestita nelle sale di Palazzo Sarcinelli, un viaggio emozionale nel mondo della street art raccontato attraverso le opere di quegli artisti che hanno saputo trasformare un linguaggio espressivo marginale (e spesso illegale.) in una forma d’arte globale e universalmente riconosciuta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bansky e la Street Art in mostra a Conegliano

Leggi anche: Regaliamo arte, mostra collettiva a Craving art - art gallery

Leggi anche: Via libera per lo "Street Art Sanprischese"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nuovo Banksy a Londra con bambini che guardano il cielo: la città ignora la crisi abitativa?; Banksy sferra un doppio colpo nel cuore di Londra; Guardare il cielo, stesi a terra; È spuntato un nuovo murale di Banksy a Londra.

A Palazzo Sarcinelli la street art entra in mostra: da Banksy a Haring, l'esposizione in arrivo a ottobre - È questo il tema di “BANKSY e la Street Art”, la mostra in programma a Palazzo Sarcinelli dal 15 ... ilgazzettino.it

Banksy e l'evoluzione della Street Art in mostra a Conegliano - L'evoluzione del movimento della street art, dagli esordi di Keith Haring all'attualità, è il focus della mostra 'Banksy e la Street Art' che si inaugura il 15 ottobre a Palazzo Sarcinelli, a ... ansa.it

Deodato Arte presenta ‘Banksy e la Street Art’ - È in preparazione a Conegliano, Palazzo Sarcinelli, la mostra Banksy e la Street Art che si terrà dal 15 ottobre al 22 marzo 2026. quotidiano.net

BANKSY e la Street Art - servizio del TG3

Bansky, un nuovo murale a Londra per denunciare la povertà dei più piccoli nel periodo natalizio x.com

Cosa può venir di buono dalla street art Ce lo fa vedere una mostra a Palazzo Sarcinelli a Conegliano (TV)... con artisti di eccezione, tra cui il misterioso Banksy! #banksyartwork #streetart - facebook.com facebook