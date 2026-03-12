In alcuni scatti ufficiali di Donald Trump e dei suoi collaboratori si nota un dettaglio ricorrente: Trump regala un paio di scarpe a chi fa parte della sua cerchia. Questa abitudine si ripete spesso durante gli incontri pubblici e le occasioni ufficiali, attirando l’attenzione di coloro che osservano attentamente le immagini. La passione per le scarpe sembra essere un gesto che il ex-presidente utilizza frequentemente.

Qualcuno forse se ne sarà già accorto osservando alcuni scatti ufficiali di Donald Trump e dei suoi stretti collaboratori: c'è un elemento ricorrente. O meglio, un paio di scarpe. Si tratta delle Florsheim Cap Toe Oxford, francesine in pelle di colore nero particolarmente amate dal presidente. Il tycoon le adora perché sono un prodotto Usa (il marchio Florsheim è stato fondato a Chicago nel 1892), esprimono tradizione e hanno un ottimo prezzo. Un paio costa infatti 145 dollari e il prezzo scende fino a 60 dollari in periodo di sconti. Il risultato è che spesso ai piedi di Donald Trump ci sono proprio le amate Florsheim e con il tempo questa calzatura ha conquistato tutti gli uomini di fiducia del presidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La passione di Trump per un paio di scarpe, le regala a tutti quelli della sua cerchia: ecco come mai

Articoli correlati

Altro che sneakers o mocassini: le scarpe di cui tutti parlano sono un paio di mattoncini LegoPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Leggi anche: Trump, l’insolito regalo ai fedelissimi: ecco le scarpe da 145 dollari che ora indossano tutti (per paura)

Tutti gli aggiornamenti su La passione di Trump per un paio di...

Temi più discussi: Geografia Maga L’ottava puntata del podcast di Stefano Pistolini e Christian Rocca sull’America di Trump; Tutti i suoi uomini le hanno, Trump e la nuova passione per le scarpe in pelle Oxford da 145 dollari; L’Armageddon di Trump, che si sente in missione per conto di Dio; La Calabria che resiste al diktat di Trump: Non manderemo via i nostri medici cubani.

«Tutti i suoi uomini le hanno», Trump e la nuova passione per le scarpe in pelle Oxford da 145 dollariRicordate il cappellino rosso con la scritta MAGA? Bene, riponetelo nel vostro armadio e preparatevi alla nuova passione del ... msn.com

La Calabria che resiste al diktat di Trump: «Non manderemo via i nostri medici cubani»Gli Usa hanno dichiarato guerra ai medici cubani e l’incaricato di affari statunitense Michael Hammer ha chiesto al presidente della Calabria di interrompere i contratti. Occhiuto: «Senza di loro gli ... corriere.it

Trump rilancia la sua linea dura contro l'Iran: "un impero malvagio e una minaccia alla sicurezza globale" - facebook.com facebook

#lariachetira La strategia americana e di Donald Trump in Iran nel commento di Augusto Minzolini x.com