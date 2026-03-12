La magia della ’taranta’ Note dalla Terra d’Otranto per chiudere la stagione Erf

Si conclude l’ottava edizione di ERF@CasseroMusica, la rassegna che ha portato sul palco di Castel San Pietro Terme le note della ’taranta’ e altri generi musicali. La stagione concertistica, durata diversi mesi, ha visto esibirsi vari artisti, offrendo al pubblico una varietà di performance dal vivo. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento di un programma che ha coinvolto la comunità locale e appassionati di musica.

Si chiude il sipario sull'ottava edizione di ERF@CasseroMusica, la stagione concertistica che ha animato l'inverno di Castel San Pietro Terme. L'appuntamento finale è fissato per domani alle 21 al Teatro Cassero, con una produzione di grande fascino storico e antropologico: "Tarantule, antidoti e follie". Protagonista della serata sarà l'Ensemble Terra D'Otranto, formazione nata nel 1991 sotto la guida del violinista Doriano Longo: nato con l'obiettivo di riportare alla luce gli autori di quel territorio, il gruppo ha progressivamente ampliato la propria ricerca al repertorio popolare tra XVI e XVIII secolo, che nel Salento ha espresso forme musicali e poetiche di particolare rilievo.