Lo volevano Milan e Napoli | con 20 milioni lascia il Brasile | CMIT

Il Corinthians ha bisogno di soldi subito: addio a gennaio Mercato a saldo zero da un lato, esigenze in altri ruoli dall'altro: Napoli e Milan a gennaio dovranno quasi sicuramente rinunciare ad un calciatore brasiliano monitorato a lungo in passato, insieme alla Fiorentina. Lo volevano Milan e Napoli: con 20 milioni lascia il Brasile CM.IT (Ansa Foto) – calciomercato.it Stiamo parlando di Breno Bidon, giovane centrocampista del Corinthians che entro la prossima estate potrebbe anche prendere il passaporto italiano. Un assist importante per le squadre di Serie A che, tuttavia, rischia di arrivare troppo tardi per essere colto.

Napoli-Milan, Conte: "Abbiamo fatto una gara tosta, volevamo questa finale" - L'allenatore del Napoli elogia la prova della squadra dopo il successo contro il Milan: "Avevamo più energia e quando siamo in questa condizione siamo difficili da affrontare. sport.sky.it

Napoli-Milan 2-0: gli azzurri volano in finale di Supercoppa, ma scoppia il caso Allegri - 0 nella semifinale di Supercoppa Italiana disputata a Riad e conquista l’accesso alla finale in programma ... sciscianonotizie.it

«Da oggi De Laurentiis è diventato il mio idolo. Due partite, sapete dove si è messo Sulle scale! Perché dice che ha litigato lì, la partita lì che hanno fatto col Milan, che volevano mettere dei nomi arabi eccetera. Se ne sbatte i coglioni. È il mio idolo da oggi. S - facebook.com facebook

Secondo me gli arabi volevano una finale Milan Inter . E invece giusto così . Scudetti e coppa italia . La finale giusta : NAPOLI BOLOGNA . ora si che è supercoppa . x.com

