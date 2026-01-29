Brutte notizie per il Milan | incontro con Goretzka 20 milioni per averlo subito | CM

Il Milan si trova a dover affrontare una vera grana per il mercato. Il club rossonero aveva puntato a prendere subito Goretzka dal Bayern Monaco, pronto a pagare i 20 milioni richiesti. Ma ora le cose si complicano. Il centrocampista tedesco, in scadenza a giugno, potrebbe partire a parametro zero, e su di lui si è fatto avanti anche l’Atletico Madrid. La trattativa rischia di saltare, lasciando il Milan senza una soluzione immediata.

Il centrocampista del Bayern Monaco ha il contratto che scade il prossimo giugno Il Milan vuole prendere Goretzka a costo zero, ma l'operazione si complica ulteriormente perchè sul tedesco è piombato l' Atletico Madrid. Come raccolto da Calciomercato.it, c'è stato un incontro tra il centrocampista in scadenza col Bayern e degli emissari del club spagnolo. Brutte notizie per il Milan: incontro con Goretzka, 20 milioni per averlo subito (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il classe '95 vorrebbe terminare la stagione in Germania, anche perché – specie in Bundesliga – sta giocando con una certa regolarità.

