La Juve ripete quanto accaduto alla vigilia dell'Inter | Spalletti in silenzio parlerà un giocatore

Alla vigilia di Udinese-Juventus, l'allenatore Luciano Spalletti ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa, mantenendo il silenzio. La Juventus ha comunicato che anche questa volta sarà un giocatore a parlare al posto del tecnico. La scelta segue un precedente simile adottato prima delle partite contro Inter e Roma, senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

