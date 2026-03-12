Per la prima volta, una base italiana in Medio Oriente è stata colpita durante i raid israelo-americani sull'Iran. La località colpita è Erbil, dove si sono verificati attacchi diretti a un obiettivo appartenente all’Italia. La situazione si inserisce in un quadro di escalation dei conflitti nella regione, che vede coinvolti vari attori e interessi internazionali.

Anche un obiettivo "italiano" alla fine è finito nella girandola infernale in cui si è trasformato il Medio Oriente in seguito allo scatenarsi dei raid israelo-americani sull'Iran. Nella serata di ieri un missile ha infatti colpito la base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. L'evento è stato confermato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che attraverso un messaggio comunicato durante una trasmissione televisiva ha dichiarato: "Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non so ancora con che esito. Non ci sono vittime tra il personale italiano". Il ministro ha poi rassicurato poco dopo sulle condizioni del contingente: "Un missile ha colpito la base italiana a Erbil, nessuna vittima, stanno tutti bene". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La guerra in Medio Oriente colpisce per la prima volta una base italiana: Erbil sotto attacco

