Guerra in Medio Oriente missile colpisce base italiana | l’annuncio di Crosetto

Un missile ha colpito la base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno, secondo quanto annunciato dal ministro della Difesa. L’attacco si è verificato in un’area sotto controllo italiano, mentre nel Medio Oriente si registrano crescenti tensioni nella regione. Nessuna informazione ufficiale sulla presenza di feriti o danni immediati. L’evento rappresenta una nuova escalation nel contesto regionale.

Un ordigno missilistico ha raggiunto l’area della base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in un contesto regionale segnato da nuove tensioni. La segnalazione è arrivata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha riferito di un impatto all’interno del perimetro della struttura mentre erano in corso le verifiche operative. Secondo quanto comunicato nelle prime ore, non risultano vittime né feriti tra i militari italiani presenti sul posto. Le informazioni sull’accaduto sono filtrate anche attraverso un canale inusuale: un messaggio attribuito al ministro è stato reso noto in diretta televisiva dal deputato Angelo Bonelli, intervenuto in una trasmissione di approfondimento politico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Guerra in Iran: missile colpisce base italiana a Erbil. Crosetto: "Stanno tutti bene"Secondo le prime informazioni confermate dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, non si registrano feriti tra i militari italiani.

Guerra in Iran, missile colpisce base italiana a Erbil. Crosetto: "Stanno tutti bene". Trump: "Guerra finirà presto. Iran colpito duramente"Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti.

Meloni non preavvisata sull'Iran, colpita base italiana in Kuwait "ma tutti incolumi"

