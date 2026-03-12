la guerra frena il boom del mattone

La guerra ha rallentato il mercato immobiliare, causando un calo delle attività e delle transazioni. Secondo gli esperti, nel 2026 il Medio Oriente potrebbe perdere più di 30 miliardi di entrate a causa della diminuzione delle visite e degli investimenti nel settore. La situazione ha portato a un rallentamento generale nel settore immobiliare della regione.

La guerra verso l’Iran sta mettendo a ferro e fuoco anche l’economia dei Paesi del Golfo. In particolare, i primi due settori a pagare il prezzo del conflitto sono proprio turismo e immobiliare. Partiamo dal primo. Il World travel & Tourism council stima che il conflitto stia già costando al Medio Oriente almeno 600 milioni di dollari al giorno in spesa internazionale; la regione vale circa il 5% degli arrivi turistici globali e il 14% del traffico internazionale di transito, mentre i soli hub di Dubai, Abu Dhabi, Doha e Bahrain movimentano normalmente circa 526.000 passeggeri al giorno. Secondo Oxford economicstourism economics, nel 2026 il Medio Oriente potrebbe perdere da 23 a 38 milioni di visitatori rispetto alle attese, con un buco di 34-56 miliardi di dollari e un calo degli arrivi compreso fra 11% e 27% su base annua. 🔗 Leggi su Laverita.info

