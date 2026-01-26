Il costo del mattone frena ma non quello degli affitti

Nel 2026, il mercato immobiliare sotto le Due Torri si presenta stabile nei prezzi di vendita, nonostante le sfide poste dal costo del mattone. Tuttavia, la domanda di affitti rimane elevata, mantenendo alta la pressione sul settore delle locazioni. Questa dinamica riflette un quadro di equilibrio tra acquisto e affitto, influenzato da fattori economici e di mercato che continuano a modellare le scelte degli investitori e degli inquilini.

Il mercato immobiliare sotto le Due Torri nel 2026 potrebbe sessere caratterizzato da una stabilità dei prezzi di vendita, pur confermando una forte pressione sul comparto delle locazioni. A livello nazionale, nel corso dell'anno "si potrebbe chiudere tra 780 e 790 mila compravendite, inlieve aumento rispetto al 2025”, afferma Fabiana Megliola, responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa. Secondo le stime dell’Ufficio Studi Tecnocasa, Bologna farà registrare una variazione dei prezzi compresa tra lo 0% e il +2%. Un dato che posiziona il capoluogo emiliano in una fascia di crescita prudente, in altre parole, dopo anni di corse al rialzo, i valori di acquisto raggiungerebbero un punto di assestamento.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

