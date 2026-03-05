Guerra in Iran boom del costo dei carburanti Cia | Sul del 30% situazione surreale

In Iran si sta verificando un aumento significativo dei prezzi dei carburanti, con un incremento stimato intorno al 30 percento. La Cia ha commentato la situazione definendola surreale, sottolineando come si tratti di una manovra speculativa che si ripete in occasioni di instabilità politica. Quando scoppiano crisi geopolitiche, i prezzi di petrolio e gasolio tendono a salire rapidamente.

“Siamo di fronte a un’evidente manovra speculativa come è già accaduto in passato di fronte a un’instabilità politica: appena scoppia una crisi geopolitica aumenta subito il prezzo del petrolio e del gasolio”. Commenta il presidente di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara, Massimo Piva. “Parliamo di un aumento del 30%, da 7880 centesimi a 1,07 euro in poco più di una settimana e l’impennata è arrivata il giorno dopo l’attacco americano in Iran. A questo punto ci aspettiamo che il prezzo continui a salire e quindi si arrivi facilmente al 40%”. Mentre la tensione internazionale sale, a pagare il conto sono dunque le aziende agricole, già in forte stress economico dovuto proprio alle quotazioni all’origine costantemente in contrazione e all’aumento dei costi di produzione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

I primi effetti della guerra sul costo dei carburantiSi fanno sentire i primi effetti della guerra in Medio Oriente sui prezzi di benzina e gasolio per effetto dell'impennata delle quotazioni...

