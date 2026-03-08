Carburanti la fiammata continuaIn quattro giorni un pieno di gasolioè aumentato di quasi sette euro

I prezzi dei carburanti continuano a salire in Italia e negli ultimi quattro giorni il costo di un pieno di gasolio è aumentato di quasi sette euro. La guerra nel Golfo Persico e il blocco navale nello stretto di Hormuz, che blocca circa il 20% del traffico mondiale di petrolio, sono i principali fattori che influenzano questa escalation dei prezzi.

ANCONA - Continua la vampata dei prezzi dei carburanti alimentata dalla guerra nel Golfo Persico e in particolare dal blocco navale nello stretto di Hormuz, dove transita circa il 20% della produzione mondiale di petrolio. Nonostante l'abitudine di non aggiornare i listini al distributore nei giorni festivi, anche oggi, domenica 8 marzo, il prezzo medio del diesel al self service nelle Marche è salito di un centesimo rispetto a sabato 7, mentre quello della benzina è aumentato di mezzo centesimo. La stangata per il diesel La stangata colpisce soprattutto automobilisti e trasportatori che viaggiano su mezzi alimentati con il diesel.