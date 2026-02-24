Suzuki Swift Hybrid Sakura | la versione speciale celebra Sanremo e la primavera

La presentazione della Suzuki Swift Hybrid Sakura deriva dalla celebrazione di Sanremo e della primavera, con una versione limitata pronta a catturare l’attenzione degli appassionati. Questa edizione speciale, basata sulla versione Top con cambio CVT, si distingue per dettagli estetici ispirati alla stagione dei fiori. La casa automobilistica ha deciso di lanciare questa variante per rendere omaggio alla tradizione italiana e alle novità del mercato. La disponibilità è limitata nel tempo e nei numeri.

© Gazzetta.it - Suzuki Swift Hybrid Sakura: la versione speciale celebra Sanremo e la primavera

C'è un momento, ogni anno, in cui l'Italia si ferma. Le luci si accendono, l'orchestra accorda gli strumenti e la Città dei Fiori torna al centro della scena. È qui, in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo, che Suzuki ha scelto di presentare una Swift diversa dal solito. La casa giapponese, da tredici anni partner ufficiale della celebre manifestazione canora, ha scelto il Suzuki Stage allestito a pochi passi dal Teatro Ariston per svelare l'ultima arrivata nella gamma proposta per il mercato italiano. Si chiama Sakura e non è solo un nome: in Giappone il fiore di ciliegio rappresenta rinascita, energia nuova e ottimismo, il momento in cui la natura ricomincia a respirare.