La frana al ponte alla Navetta Domani riapre la Francesca

La strada provinciale Francesca al ponte alla Navetta sarà riaperta domani, venerdì 13 marzo. La riapertura segue i lavori di messa in sicurezza dopo la frana che aveva causato la chiusura temporanea della strada. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno concluso le operazioni di ripristino. La zona torna così accessibile agli automobilisti.

CALCINAIA La riapertura della strada provinciale Francesca al ponte alla Navetta è confermata per domani, venerdì 13 marzo. Come annunciato la scorsa settimana dalla provincia di Pisa la riapertura al traffico non sarà totale, ma solo a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Come noto da un mese la strada è chiusa a causa della frana del versante a ridosso del vecchio ponte alla Navetta. Versante già franato alcuni anni fa. La frana si trova nel comune di Calcinaia, ma è ovvio che i problemi causati dalla chiusura della strada hanno impattato e impattano su tutta la zona, in particolare con il confinante comune di Santa Maria a Monte.