frana alla navetta confcommercio chiede ristori

Una frana ha causato la chiusura della provinciale Francesca nel comune di Calcinaia, interessando le attività commerciali della zona. La situazione ha portato alla richiesta di ristori da parte di Confcommercio, che sostiene le imprese colpite dall'interruzione del traffico. La strada rimane chiusa mentre si valutano interventi per ripristinare la viabilità e supportare le attività danneggiate.

CALCINAIA Confcommercio chiede ristori per le imprese e le attività danneggiate dalla chiusura della provinciale Francesca a causa della frana del versante nelle vicinanze del vecchio ponte alla Navetta, nel comune di Calcinaia. "Purtroppo non arrivano notizie rassicuranti sulla riapertura della via Francesca – dice Luca Favilli, coordinatore sindacale Confcommercio – E’ opportuno che la Provincia preveda fin da subito ristori per tutte le attività danneggiate e penalizzate da questa prolungata chiusura. Dopo due settimane di chiusura totale al traffico e in assenza di certezze sulla data della riapertura ci sembra una misura doverosa verso tutte le attività, i cittadini e le famiglie, a cui esprimiamo la più totale vicinanza, che stanno subendo notevoli disagi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La frana al Ponte alla Navetta: “Primi lavori per 500mila euro. La strada per ora resta chiusa”Calcinaia, 26 febbraio 2026 – Frana del Ponte alla Navetta tra Calcinaia e Santa Maria a Monte: non c’è ancora la data di riapertura della...

