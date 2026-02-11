Arianna Fontana si avvicina a un nuovo record alle Olimpiadi, con più di vent’anni di carriera alle spalle. La campionessa valtellinese, che ha esordito a Torino 2006, è ormai una delle grandi protagoniste dello short track. Con determinazione e talento, ha conquistato numerose medaglie e continua a spingere oltre i limiti. Ora, tutti la seguono con attenzione, in attesa di vedere se riuscirà a superare quel traguardo tanto ambito.

Un record dopo l’altro Arianna Fontana è, quasi, l’atleta italiana più medagliata ai Giochi Olimpici. Sono 12 le medaglie conquistate, a una dallo schermidore Edoardo Mangiarotti, che da Berlino 1936 a Roma 1960 (5 edizioni) mise in bacheca 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi. Per la pattinatrice azzurra - alla sua sesta partecipazione ad una Olimpiade - invece lo score è questo: 4 argenti, 5 bronzi e 3 ori (per ora). Il marito italoamericano Si chiama Anthony Lobello, è anche il suo allenatore. Il marito di Arianna è italoamericano, figlio di emigranti. Si sono conosciuti ai Giochi di Torino 2006. Lui aveva vent’anni, lei quindici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La regina del ghiaccio: 10 cose da sapere su Arianna Fontana

Approfondimenti su Arianna Fontana

Arianna Fontana, campionessa olimpica e icona del ghiaccio, presenta la sua linea di merchandising.

Arianna Fontana, a 28 anni, continua a conquistare il ghiaccio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Arianna Fontana

Argomenti discussi: Jutta Leerdam, la regina del ghiaccio che ha stregato Milano; Jutta Leerdam e le lacrime di Jake Paul: cosa è successo; Lollobrigida, regina del ghiaccio cresciuta tra le buche e il traffico di Roma; Carolina Kostner è ancora la regina dei ghiacci.

Italia regina del ghiaccio: oro nella staffetta mista, Fontana entra ancora di più nella leggendaL’Italia riscrive la storia dello short track e lo fa con una gara perfetta nella staffetta mista, diventata ormai uno degli eventi più spettacolari del ... thesocialpost.it

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, Italia 1/ Trama e cast del sequel di Biancaneve, oggi 22 novembre 2025Il cacciatore e la regina di ghiaccio è insieme prequel, sequel e spin off della favola di Biancaneve per avvenimenti che accadono in momenti diversi Il cacciatore e la regina di ghiaccio, film su ... ilsussidiario.net

"Arianna #Fontana ha conquistato una medaglia d'oro, la sua 12esima in 6 olimpiadi. Dovrà ancora disputare altre gare, potrebbe raggiugere numeri da record. Ieri nello short track gli azzurri hanno dominato" @e_tamborra #nonstopnews LIVE Li x.com

NEWS - Giornata ricca di emozioni per l’#Italia alle #OlimpiadiInvernali2026 , con lo #shorttrack grande protagonista. Arriva una splendida medaglia d’oro nella staffetta mista: Elisa #Confortola, Arianna #Fontana, Thomas #Nadalini e Pietro #Sighel domi - facebook.com facebook