La maschera di Tony Pitony diventa oggetto da collezione | su eBay è a 280 euro

Su eBay si può trovare una maschera di Tony Pitony messa in vendita a circa 280 euro. La presenza del personaggio durante la serata di Sanremo ha attirato l’attenzione del pubblico più ampio. In questo contesto, sono iniziate le rivendite di oggetti collegati a Tony Pitony, formando un mercato di scambio tra collezionisti e appassionati.

“Sono tornato in albergo con la maschera di Tony Pitony, in macchina abbassavo il finestrino e tutti mi salutavano: ‘Ciao Tony!’: il retroscena di Carlo Conti su SanremoDurante l'ultimo Sanremo, il conduttore si è divertito non solo sul palco, ma anche fuori dal teatro Ariston.

