Il Venezia continua a volare | 3-1 al Catanzaro la vetta è a -1

Il Venezia mantiene vivo il suo obiettivo di raggiungere la serie A, vincendo 3-1 contro il Catanzaro al Penzo. Nonostante una gara difficile e un inizio favorevole agli ospiti, i padroni di casa sono riusciti a rimontare e consolidare la posizione in classifica, riducendo a un punto il distacco dalla vetta. La squadra di Stroppa prosegue con determinazione il suo cammino, mantenendo aperto il sogno promozione.

Continua la corsa del Venezia verso il sogno serie A, e che corsa. In un Penzo che ribolle di entusiasmo, gli uomini di Stroppa sfondano in una partita difficile, contro un Catanzaro che non aveva nulla da perdere e che, complice un vantaggio trovato nei primi minuti, difende il risultato con le unghie e con i denti. Ma non basta. Il Venezia parte forte, come sempre in queste ultime gare, ma al 6' è il Catanzaro a gelare il Penzo con un gol di D'Alessandro. Il Venezia non scompone e già al 18' trova il pareggio con Busio, che sfrutta un assist involontario di Adorante. A quel il Venezia alza il ritmo, trova una traversa con Sagrado, il Catanzaro si difende e riparte bene. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

