La Falco Acqualagna vola in alto E dietro scalpitano per il vertice
La Falco Acqualagna ha iniziato il girone di ritorno con cinque vittorie, di cui tre in casa. La squadra vola in alto, mentre le altre squadre cercano di recuperare terreno e sfidarli per il primo posto. La corsa al vertice si fa sempre più accesa.
Cinque vittorie (tre casalinghe) hanno costellato la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Prima categoria. Tra i successi vanno segnalati quelli esterni dell’ Audax Piobbico di mister Manuelli sul campo di Orciano contro il Della Rovere e quello dell’ Atletico Mondolfo contro i ‘cugini’ del Marotta Mondolfo. Con la vittoria delle prime la classifica generale vede al comando sempre la Falco Acqualagna, dietro a meno 3 il duo: Atletico Mondolfo- Pantano e più distanziati (a meno 10) l’Audax Piobbico e l’Avis Montecalvo. Fanalino di coda il Csi Delfino. Sempre fluida e corta la graduatoria per evitare i playout. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Falco vola sempre più su
A metà stagione in Prima Categoria Girone A, la Falco Acqualagna si conferma in vetta alla classifica, con un vantaggio di tre punti sul secondo e sei sull'Atletico Mondolfo.
