La Babele della sinistra sulla politica estera

La discussione sulla politica estera della sinistra italiana spesso si caratterizza per diverse interpretazioni e posizioni contrastanti. In questo testo si intende analizzare con chiarezza e obiettività le principali tematiche e sfide che questa corrente politica affronta nel contesto internazionale, cercando di offrire un quadro equilibrato e informato, senza eccessi o semplificazioni.

Caro direttore, grande è la confusione sotto il cielo, ma vediamo di affrontare con ordine alcune questioni fondamentali. A fronte della imprevedibilità di Trump, l'Europa costituisce una questione fondamentale: i punti deboli dell'Europa sono numerosi però sarebbe sbagliato, come si suol dire, buttare oltre all'acqua sporca anche il bambino. Partiamo dalle vicende più recenti, quelle che hanno provocato un autentico sconquasso politico. Ebbene, alla fine, paradossalmente, le spinte all'inizio contrapposte tra Trump e l'Ue hanno portato ad un esito positivo. Prima della sortita "folle" di Trump a proposito della acquisizione agli Usa di un nuovo Stato, nessuno aveva parlato del lavorio in atto da parte russa in tutta l'area dell'Artico che presenta per molti versi importantissimi aspetti strategici.

