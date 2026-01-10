Trentacinque anni dopo la scomparsa di Vasco Pratolini, scrittore e testimone della vita fiorentina, il gruppo

Trentacinque anni fa moriva lo scrittore fiorentino Vasco Pratolini (nella foto). Il gruppo d’incontri "Il Campano" ha organizzato una breve rassegna cinematografica per far conoscere la sua narrativa. "Vasco Pratolini. Dalla letteratura al cinema", è il titolo di questa rassegna, promossa con il patrocinio del Comune. Pratolini nato a Firenze il 19 ottobre 1913 e morto a Roma il 12 gennaio 1991 ha scritto vari romanzi ambientati nella Firenze del dopoguerra. E’ considerato uno dei maggiori narratori italiani del Novecento, la cui opera ha saputo narrare, con intensità, la vita quotidiana, i sentimenti e le trasformazioni sociali dell’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vasco Pratolini. Dai libri ai film. La rassegna.

