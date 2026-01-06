Maltempo scuole chiuse a Città della Pieve mercoledì 7 gennaio | stop anche ai nidi

Il maltempo previsto per mercoledì 7 gennaio ha portato alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi i nidi, a Città della Pieve. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e delle famiglie, a causa delle condizioni meteo avverse e delle difficoltà di viabilità previste nella zona.

Frosinone, dopo scuole chiuse per maltempo - Il sindaco del capoluogo, Riccardo Mastrangeli, ha appena firmato l'ordinanza che prevede i cancelli chiusi per ogni scuola di ordine e ... msn.com

Scuole chiuse domani 7 gennaio a Frosinone, Trieste, Urbino e Ravenna L'elenco completo. A Roma restano aperte - E dal Nord al Centro del Paese chiudono alcune scuole per rischio neve e temporali. msn.com

Epifania 'cancellata' dal maltempo in Molise. Pioggia e nebbia ovunque, molti eventi annullati. Sul web false comunicazioni sulla chiusura delle scuole. Tutti i dettagli nel nostro tg delle 14. #maltempo #epifania - facebook.com facebook

+++ ALLERTA #METEO, DOMANI SCUOLE CHIUSE IN MOLTI COMUNI | ELENCO AGGIORNATO LIVE x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.