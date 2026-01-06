Maltempo scuole chiuse a Città della Pieve mercoledì 7 gennaio | stop anche ai nidi
Il maltempo previsto per mercoledì 7 gennaio ha portato alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi i nidi, a Città della Pieve. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e delle famiglie, a causa delle condizioni meteo avverse e delle difficoltà di viabilità previste nella zona.
Scuole di ogni ordine e grado, inclusi i nidi, chiuse domani 7 gennaio a Città della Pieve per rischi legati a meteo e viabilità. L'amministrazione invita i cittadini alla massima prudenza e a monitorare le comunicazioni ufficiali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
