Trento dichiara guerra ai furbetti della spazzatura | in arrivo nuove fototrappole

Da trentotoday.it 20 gen 2026

Trento intensifica i controlli contro l’abbandono illecito di rifiuti, annunciando l’installazione di nuove fototrappole. Nel corso dello scorso anno, la polizia locale e Dolomiti Ambiente hanno rilevato oltre 275 violazioni legate a deposito incontrollato e smaltimento scorretto dei rifiuti. Questa misura mira a garantire un ambiente più pulito e a contrastare efficacemente chi non rispetta le norme di tutela ambientale.

Tempi duri in arrivo per i cosiddetti “furbetti della spazzatura”. Lo scorso anno, la polizia locale di Trento, in collaborazione con gli accertatori ambientali di Dolomiti Ambiente, ha accertato 275 violazioni per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti o per il mancato e scorretto.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

