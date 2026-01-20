Trento dichiara guerra ai furbetti della spazzatura | in arrivo nuove fototrappole

Trento intensifica i controlli contro l’abbandono illecito di rifiuti, annunciando l’installazione di nuove fototrappole. Nel corso dello scorso anno, la polizia locale e Dolomiti Ambiente hanno rilevato oltre 275 violazioni legate a deposito incontrollato e smaltimento scorretto dei rifiuti. Questa misura mira a garantire un ambiente più pulito e a contrastare efficacemente chi non rispetta le norme di tutela ambientale.

Tempi duri in arrivo per i cosiddetti “furbetti della spazzatura”. Lo scorso anno, la polizia locale di Trento, in collaborazione con gli accertatori ambientali di Dolomiti Ambiente, ha accertato 275 violazioni per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti o per il mancato e scorretto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Lotta all’abbandono di rifiuti. Fototrappole in azione: incastrati dieci “furbetti” Leggi anche: La Germania dichiara "guerra" ai droni Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Trento dichiara guerra ai furbetti della spazzatura: in arrivo nuove fototrappole - Tempi duri in arrivo per i cosiddetti furbetti della spazzatura. Lo scorso anno, la polizia locale di Trento, in collaborazione con gli accertatori ambientali di Dolomiti Ambiente, ha accertato 275 ... trentotoday.it “La pace ora manca | E io sono stanca”, premiati i versi migliori di “Trento dichiara pace” - facebook.com facebook Trento - Civitanova, le dichiarazioni dei biancorossi #esserelube #cucinelube #creokitchens lubevolley.it/news/2026-01-0… Ph Zattarin x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.