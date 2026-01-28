Valle dei Templi gratis per la la prima domenica del mese | percorsi sotterranei e laboratori

La prima domenica del mese porta l’ingresso gratuito alla Valle dei Templi e al museo archeologico. Oggi, visitatori e appassionati di storia possono entrare senza pagare, approfittando dell’occasione per esplorare i percorsi sotterranei e partecipare ai laboratori organizzati sul posto. La scelta di offrire l’ingresso libero permette a tutti di scoprire e riscoprire uno dei siti archeologici più importanti della Sicilia.

La prima domenica del mese coincide con l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura. L'1 febbraio si entra dunque a costo zero nella Valle dei Templi e al museo archeologico. Da venerdì a domenica, alle 10.30 e alle 11.45, sono in calendario i percorsi sotterranei: un itinerario tra arcosoli, formae e sepolture per scoprire la vita dei primi cristiani, con i visitatori accompagnati dagli archeologi di CoopCulture. Nel pomeriggio, alle 15, torna la visita “Valle senza segreti”: dal tempio di Giunone al tempio della Concordia per leggere l’ampiezza dell’antica Akràgas fino alle catacombe paleocristiane.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il Parco archeologico della Valle dei Templi e il Museo Pietro Griffo offrono un fine settimana dedicato all’archeologia, con visite guidate e laboratori per bambini.

