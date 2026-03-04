Crisi in Medio Oriente nuovi voli per il rientro degli italiani dal Golfo

Sono stati organizzati nuovi voli per il rientro degli italiani dalle zone interessate dalla crisi in Medio Oriente. Contestualmente, il personale diplomatico nelle rappresentanze di Abu Dhabi e Dubai è stato rafforzato per gestire le operazioni di assistenza. Le autorità italiane hanno avviato queste misure per garantire il ritorno sicuro dei cittadini coinvolti.

Nuovi voli per il rientro dei cittadini italiani dalle aree interessate dalla crisi in Medio Oriente e rafforzamento del personale diplomatico nelle sedi di Abu Dhabi e Dubai. Sono alcune delle principali decisioni emerse dalla riunione della Task Force Golfo con le ambasciate italiane, presieduta oggi alla Farnesina dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'incontro è servito a fare il punto sulle operazioni di assistenza ai connazionali presenti nei Paesi coinvolti dalla crisi. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri, le chiamate gestite dall' Unità di crisi hanno già superato quota 14mila. Rafforzato il personale nelle ambasciate Nel corso della riunione è stato deciso un ulteriore rafforzamento del personale della Farnesina in Oman e negli Emirati Arabi Uniti.