Ultimo fine settimana al Comune con Basile alla guida l' ex sindaco La Tona in Sud chiama Nord | gli aggiornamenti

L'ultimo fine settimana con il sindaco alla guida del Comune si conclude con alcuni cambiamenti in vista. Domani pomeriggio si terranno i saluti ufficiali al Palacultura, mentre sabato si preparano i lavori di trasloco dal Palazzo Zanca. La città si avvicina a un nuovo capitolo amministrativo, con il commissario regionale pronto a prendere il comando. La situazione resta in fase di definizione e si attendono ulteriori sviluppi.

E' l'ultimo fine settimana con l'auto del Comune guidata dal sindaco Basile. Domani pomeriggio al Palacultura i saluti finali per le dimissioni anticipate e sabato il trasloco da Palazzo Zanca in vista dell'arrivo del commissario regionale e dell'indizione dei comizi elettorali per le.

Messina: Dimissioni del sindaco Basile, il PD denuncia una piega istituzionale a favore di De Luca e Sud Chiama Nord.Le dimissioni del sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile, scuotono la politica siciliana e innescano una forte reazione da parte del...

Leggi anche: Enzo Calabrò entra in Sud chiama Nord: Basile e De Luca accolgono il nuovo ingresso nella squadra

