La Commissione di vigilanza del Comune ha deciso di chiudere al pubblico la sala Verdi e la sala Puccini del Conservatorio di Milano. Le chiusure sono state effettuate a seguito di un sopralluogo effettuato ieri nella struttura. Nella giornata sono stati annullati due concerti previsti nelle rispettive sale. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

Sono state chiuse al pubblico la sala Verdi e la sala Puccini del Conservatorio di Milano dove ieri erano in programma due concerti: questo dopo un sopralluogo della commissione di vigilanza del Comune. Il problema sarebbe parte della documentazione scaduta. La società dei Concerti - che aveva in programma nel pomeriggio un’esibizione della pianista Rachel Naomi Kudo e alla sera dell’Anna Tifu Tango Quartet - ha dovuto cancellare gli spettacoli. "Abbiamo fatto il possibile – hanno spiegato in un avviso al pubblico – insieme ai responsabili del Conservatorio e al suo presidente Giovanni Fosti per garantire i concerti. Purtroppo la commissione è stata irremovibile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Commissione vigilanza chiude due sale concerti del Conservatorio

