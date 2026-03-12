La Clai conferma ancora una volta il suo interesse per Speek, affermando che è pronto a guidare il gruppo. A distanza di un anno, l'azienda sceglie di cambiare leadership per perseguire i propri obiettivi. In entrambe le situazioni, si evidenzia la presenza di Dominico Speek come figura centrale, anche se le circostanze sono diverse tra loro.

A un anno di distanza la storia si ripete, cambio di guida per raggiungere l’obiettivo. Nelle due situazioni, diverse una dall’altra, c’è un denominatore comune: Dominico Speek. Nel 20242025 Speek in coppia con Massimo Benedetti aveva ereditato il gruppo allenato da Nello Caliendo. Quest’anno Speek, già secondo dell’esonerato Bendandi, prende il posto di quest’ultimo, ma non avrà al suo fianco Benedetti. Una decisione per scuotere l’ambiente, non si tratta di un salto nel buio, ma una sorta di usato sicuro a tre giornate dalla fine dove la situazione non è disperata, ma che desta un po’ di preoccupazione. La Clai è padrona del proprio destino, facendo i punti si centra l’obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Clai punta ancora su Speek: "Pronto a guidare questo gruppo"

