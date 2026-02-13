Maggioranza sostiene Toma | Grazie della fiducia pronto a guidare ancora la città

Ernesto Toma annuncia la sua candidatura a sindaco di Maglie dopo aver ottenuto il sostegno della sua maggioranza, che ha deciso di confermarlo alla guida della città. La decisione arriva in un momento in cui l’amministrazione si prepara alle elezioni comunali di primavera, puntando a portare avanti i progetti avviati negli ultimi dieci anni. Toma ha ringraziato i suoi alleati e ha promesso di continuare a lavorare per migliorare i servizi e le infrastrutture locali, mentre si prepara a presentare ufficialmente la sua lista.

Il primo cittadino uscente dopo aver incassato il via libera del gruppo “SìAmo Maglie” ufficializza la sua corsa per il terzo mandato consecutivo: “Do la disponibilità per proseguire il lavoro di questi anni” Ora incassa la promozione del gruppo “SìAmo Maglie” e questa conferma di fiducia diventa di fatto il trampolino di lancio nella campagna elettorale, che gli altri competitori hanno già intrapreso. Nel documento di fine mandato, i componenti del gruppo rivendicano gli “importanti risultati ottenuti” con la consapevolezza che “ogni traguardo raggiunto sia il punto di partenza per nuove prospettive”.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su maggioranza sostiene Elezioni comunali. Marotta compatta la maggioranza, Pd pronto a guidare ancora la coalizione Le imminenti elezioni comunali a San Nicola la Strada vedono la maggioranza compatta sotto la guida del Pd, che si prepara a confermare il proprio ruolo. Terni, Stefano Bandecchi: "Alternativa Popolare resterà il gruppo di maggioranza in Comune per guidare lo sviluppo della città" Stefano Bandecchi di Alternativa Popolare ha confermato che il gruppo rimarrà in maggioranza al Comune di Terni, continuando a guidare lo sviluppo della città. #Sondaggio Youtrend per @SkyTG24: il 58% degli italiani ha poca o nessuna fiducia in #Vannacci (83% tra gli elettori del campo largo) e il 38% pensa che il suo partito dovrebbe collocarsi dentro la maggioranza che sostiene il Governo Meloni (59% tra gli x.com +++L'ANATRA ZOPPA+++ Rocco Casalino a Otto e Mezzo spiega le conseguenze del si o del no #referendum sulla #magistratura #giustizia disegnato da Carlo Nordio e approvato dalla maggioranza che sostiene Giorgia Meloni ANM Associazione Nazional - facebook.com facebook