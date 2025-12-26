Chi sono i The Rumpled | la band nata sulle Dolomiti che suona folk rock celtico fa impazzire i social e ora parte in tour in Europa

Proviamo a non essere scurrili. O incasinati. Ma alla fine ‘ rumple ’ in inglese vuol dire ‘scarmigliato, arruffato’ e i ‘ The Rumpled’ un po’ di casino lo fanno. Lo fanno sui social (anche se è un casino molto più ragionato di quello che si possa pensare), lo fanno soprattutto sul palco. Sono partiti cantando quella musica un po’ celtica, un po’ irlandese, che tiene in sottofondo il suono aspro di un violino e quello della fisarmonica. Della serie che quando li sentivi suonare, ti sembrava di finire lì, in quei pub dove il verde è predominante insieme all’odore un po’ amaro e un po’ alcolico della birra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

The Rumpled, tornano a Trento dopo il tour europeo sold-out: show pensato per sorprendere e coinvolgere.

The Rumpled Folk Band - EP autoprodotto e registrato nel mese di maggio 2015 al BlueNoise Studio di Mattarello (TN) da Fabio De Pretis. rockit.it

Le band che suoneranno sul palco di Vasco - Atop the hill, Maitea, Michele Cristoforetti, the Rumpled, Hi fi Gloom e Toolbar: sono questi i sei gruppi spalla che avranno l'onore di esibirsi sul palco della Music Arena per aprire il concerto di ... rainews.it

The Rumpled chiuderanno il loro tour europeo con un evento che si preannuncia esplosivo: sabato 16 maggio 2026, alle 21, il Teatro SanbàPolis di Trento ospiterà il concerto conclusivo della tournée primaverile, organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa - facebook.com facebook