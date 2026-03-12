La Cassazione ha deciso di annullare la sentenza d’appello che aveva condannato il sindaco Antonio Sebastianelli per il reato di falso in atto pubblico. La decisione riguarda esclusivamente l’annullamento della sentenza di secondo grado, senza confermare o ribaltare le responsabilità già stabilite. La causa ritorna quindi alla Corte d’appello per un nuovo esame.

La Cassazione ha annullato la sentenza d’appello con cui il sindaco Antonio Sebastianelli era stato ritenuto responsabile del reato di falso in atto pubblico. Lo ribadisce il gruppo di minoranza "Noi Siamo Terre Roveresche", che si è costituito parte civile, tramite l’avvocato Franco Gaudio, sottolineando alcuni passaggi relativi alla decisione della Suprema Corte sul caso giudiziario che riguarda il primo cittadino Antonio Sebastianelli (foto). "La Cassazione ha annullato unicamente il giudizio d’appello che si dovrà rifare avanti alla Corte di Perugia – sottolinea l’avvocato Gaudio – ma allo stato attuale rimane pienamente in vita ed efficace la sentenza di primo grado che ha condannato il sindaco Sebastianelli a 8 mesi di reclusione oltre al risarcimento del danno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La Cassazione ha annullato solo l’Appello"

Articoli correlati

Caso imam di Torino, la Cassazione ha annullato provvedimento di stop al trattenimento. Nuova valutazione in appelloNel giorno in cui la premier – durante la lunghissima conferenza di inizio anno – ha citato il caso dell’imam di Torino, arriva la decisione della...

Garlasco, perché la Cassazione ha annullato il sequestro a VendittiAGI - Giusto allargare l'analisi dei dispositivi di Mario Venditti a 11 anni ma "sproporzionata" la quantità dei dati informatici "da selezionare e...

Femminicidio di Carol Maltesi, terzo processo d’appello per Davide Fontana: annullato l’ergastolo

Contenuti utili per approfondire La Cassazione ha annullato solo...

Temi più discussi: La Cassazione ha annullato solo l’Appello; La Cassazione ha annullato gli arresti domiciliari per Filippo Piritore, indagato per depistaggio nell'omicidio di Piersanti Mattarella; Depistaggi Cucchi, la Cassazione assolve il colonnello Lorenzo Sabatino; Carta clonata e scommesse online, la Cassazione annulla la condanna per riciclaggio · ilreggino.it.

La Cassazione ha annullato gli arresti domiciliari per Filippo Piritore, indagato per depistaggio nell’omicidio di Piersanti MattarellaMercoledì la Corte di Cassazione ha annullato la decisione con cui il tribunale del Riesame di Palermo aveva confermato gli arresti domiciliari per Filippo Piritore, ex funzionario di polizia accusato ... ilpost.it

Tiero ai domiciliari per corruzione, la Cassazione annulla il Riesame, ma rinvia ad altro collegioLATINA – Resta ai domiciliari Enrico Tiero, ma la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale del Riesame che confermava la custodia cautelare e ha rinviato gli atti ad altro collegio ... radioluna.it

Nordio: "Da me nessuna azione disciplinare contro Gratteri. 'Se vi fossero elementi è procuratore generale della Cassazione a decidere in tal senso" #ANSA - facebook.com facebook

La Cassazione ha annullato gli arresti domiciliari per Filippo Piritore, ex poliziotto accusato di depistaggio nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella. x.com