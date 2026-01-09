La Cassazione ha annullato il provvedimento di stop al trattenimento dell’imam di Torino, rimettere la questione in valutazione in appello. La vicenda, di rilievo anche nel discorso della premier durante la conferenza di inizio anno, riguarda le dichiarazioni del religioso su Hamas e sugli attacchi del 7 ottobre. La decisione apre un nuovo capitolo nel procedimento giudiziario, con un’ulteriore analisi in corso.

Nel giorno in cui la premier – durante la lunghissima conferenza di inizio anno – ha citato il caso dell’imam di Torino, arriva la decisione della Cassazione sul trattenimento del religioso, protagonista di controverse dichiarazioni su Hamas in cui non riteneva gli attacchi del 7 ottobre fossero una violenza. La Suprema Corte ha annullato il provvedimento con cui i magistrati torinesi avevano disposto lo stop al trattenimento dell’imam Mohamed Shahin nel centro di permanenza per rimpatri (cpr) di Caltanissetta. Shahin, 47 anni, sposato e con due figli piccoli, era stato trasferito a fine novembre nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Caltanissetta a seguito di un decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso imam di Torino, la Cassazione ha annullato provvedimento di stop al trattenimento. Nuova valutazione in appello

Leggi anche: Torino, i giudici "liberano" l'imam Shahin: stop al trattenimento nel Cpr

Leggi anche: La Corte d’Appello contro il trattenimento dell’imam di Torino, espulso dal ministro Piantedosi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Imam di Torino, la Corte d'appello conferma il no all'allontanamento dall'Italia; Quei soldi per Hamas raccolti a Torino: l’imam liberato sapeva dove finivano?; Contromano per 10 chilometri sulla tangenziale Nord alle porte di Torino: Ero confuso.

Torino: Cassazione annulla con rinvio, l'imam Shahin resta libero - La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento a carico dell'imam di Torino Mohamed Shahin che resta libero nell'attesa del ... iltempo.it