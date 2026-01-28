Su e giù per la torre di Gnicche appuntamento per domenica primo febbraio
Domenica primo febbraio, Arezzo si prepara a un appuntamento insolito. L’assessore allo sport Federico Scapecchi ha annunciato che si terrà l’evento “Su e giù per la Torre di Gnicche”, organizzato da G.. La gara coinvolgerà i partecipanti in una corsa tra le scale della torre. La giornata promette di attirare tanti appassionati e curiosi, pronti a sfidarsi tra i gradini e a vivere un’esperienza diversa nel cuore della città.
Arezzo, 28 gennaio 2026 – L’assessore allo sport Federico Scapecchi ha presentato l’evento “Su e giù per la Torre di Gnicche” organizzato da G.S. Amatori Podistica Arezzo e patrocinato dal Comune di Arezzo. Appuntamento per domenica primo febbraio: ritrovo alle 8 e partenza alle 9,30 con iscrizioni fino al venerdì precedente sulla piattaforma Icron o la mattina stessa della gara, sempre con un certificato medico valido. I partecipanti affronteranno 12 chilometri intorno alle colline tra San Fabiano e San Polo, i primi 6 costituiti da un mix di strade bianche e asfaltate con alcuni strappi selettivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
