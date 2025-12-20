Il Cartastorie anima la domenica a Torrione | ultimo appuntamento natalizio in piazza Giancamillo Gloriosi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo appuntamento natalizio in piazza Giancamillo Gloriosi, il 21 dicembre dalle ore 17: Torrione Eventi APS propone lo spettacolo “Il Cartastorie”, aperto a tutta la cittadinanza. Protagonista sarà Carmine De Rosa, artista professionista noto per la partecipazione a programmi televisivi come. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

