Il Cartastorie anima la domenica a Torrione | ultimo appuntamento natalizio in piazza Giancamillo Gloriosi
Ultimo appuntamento natalizio in piazza Giancamillo Gloriosi, il 21 dicembre dalle ore 17: Torrione Eventi APS propone lo spettacolo “Il Cartastorie”, aperto a tutta la cittadinanza. Protagonista sarà Carmine De Rosa, artista professionista noto per la partecipazione a programmi televisivi come. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Torrione, la luminaria di Piazza Gloriosi entra nel circuito delle "Luci d’Artista"
Leggi anche: “Via Piave in Festa”: domenica l'ultimo appuntamento con musica e spettacoli
“Il Cartastorie” anima la domenica a Torrione: ultimo appuntamento natalizio in piazza Giancamillo Gloriosi - Protagonista sarà Carmine De Rosa, artista professionista noto per la partecipazione a programmi televisivi come Amici, Dalla strada al palco, La Corrida, I Soliti Ignoti e I Fatti Vostri. salernotoday.it
“Il Cartastorie”: a Salerno lo spettacolo con l’artista Carmine De Rosa - Domenica 21 dicembre in Piazza Gian Camillo Gloriosi l’evento promosso da Torrione Eventi nell’ambito di “Luci d’Artista” ... salernotoday.it
[ Io sono come uno specchio rassegnato ] Taci anima mia. Son questi i tristi giorni in cui senza volontà si vive, i giorni dell'attesa disperata. Come l'albero ignudo a mezzo inverno che s'attriste nella deserta corte io non credo di mettere più foglie e dubito d'averl - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.