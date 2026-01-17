L’Artico non è più un regno fatato dei ghiacci lì bisogna investire Trump avrà la Groenlandia in qualche modo

L’Artico sta attraversando una fase di trasformazione, diventando un’area di interessi strategici e investimenti. Secondo Emanuela Somalvico, analista della Società italiana d’intelligence, Donald Trump potrebbe in futuro acquisire la Groenlandia “in qualche modo”. La regione, un tempo considerata un regno di ghiacci, si configura ora come un punto chiave di attenzione politica e commerciale, richiedendo analisi approfondite sulle sue dinamiche geopolitiche.

Prima o poi Donald Trump avrà la Groenlandia, “in qualche modo”. Ne è sicura Emanuela Somalvico, analista della Società italiana d’intelligence, al cui interno dirige l’Osservatorio di intelligence sull’ Artico: è un organismo creato proprio per analizzare le dinamiche politiche e criminali della regione polare. L’Artico non è più un “ regno fatato protetto dai ghiacci “, ma l’ultima frontiera dell’ espansione economica, politica e militare. Un luogo dove “bisognerà andare a investire”, prima che lo facciano le associazioni criminali, avverte l’analista, nel giorno in cui l’Italia ha presentato il suo piano per la politica nella regione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

