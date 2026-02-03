Caso Epstein | l’ex ministro Mandelson si dimette dalla camera dei Lord Starmer | Vergognosa la diffusione di mail

L’ex ministro britannico Peter Mandelson ha annunciato le sue dimissioni dalla Camera dei Lord, che entreranno in vigore domani. La decisione arriva dopo che il suo nome è comparso nei file Epstein, collegandolo ai rapporti con il finanziere Jeffrey Epstein, ora morto. La vicenda ha scatenato dure reazioni, tra cui quella del leader Labour Starmer, che ha definito “vergognosa” la diffusione delle mail.

L'ex ministro Peter Mandelson si dimette ufficialmente domani dalla Camera dei Lord dopo che il suo nome è apparso nei cosiddetti file Epstein, confermando i suoi rapporti con l'ormai defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. L'annuncio ufficiale del ritiro di Mandelson dalla camera alta è stato fatto all'inizio dei lavori dell'assemblea dal nuovo speaker, Michael Bruce Forsyth. Già da domani Mandelson non sarà più membro della camera alta. Le accuse sarebbero di aver passato informazioni sensibili a Epstein. Mandelson, mentre ricopriva la carica di ambasciatore britannico negli Stati Uniti, era stato licenziato a settembre per i suoi presunti legami con Jeffrey Epstein, accusato nel 2019 di sfruttamento sessuale di decine di minorenni e morto poi suicida in carcere alcune settimane dopo.

