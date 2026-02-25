Beppe Angiolini ha presentato un progetto che mira a valorizzare le competenze locali. La sua iniziativa, sostenuta da riconoscimenti importanti, punta a coinvolgere professionisti e realtà della città. Durante l’incontro, ha sottolineato come il suo impegno possa rafforzare i legami tra le diverse realtà cittadine. La proposta include la creazione di eventi dedicati alle eccellenze del territorio, con l’obiettivo di stimolare la partecipazione attiva dei cittadini.

Arezzo, 25 febbraio 2026 – «Sono attestati di stima di questo livello, che mi fanno capire che siamo sulla buona strada e che la mia candidatura e il mio impegno, sapranno convincere e coinvolgere, le migliori esperienze della nostra città». “Ho partecipato con grande interesse alla presentazione del progetto di lista civica di Beppe Angiolini – scrive Gino Faralli – È sempre un segnale positivo quando un imprenditore di successo sceglie di mettere competenze, esperienza e visione al servizio della propria città: un impegno che può tradursi in benefici concreti per l'intera comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il commercialista Gino Faralli sostiene la candidatura di Beppe AngioliniGino Faralli ha deciso di sostenere la candidatura di Beppe Angiolini dopo aver visto il suo progetto politico.

Il ciclone Beppe Sugar. Con Angiolini in campo ad Arezzo si ribaltano le strategieBeppe Sugar ha causato grande agitazione a Arezzo con l’annuncio di Beppe Angiolini, noto imprenditore locale e fondatore della storica boutique.

Temi più discussi: Beppe Angiolini: il nostro progetto saprà coinvolgere il meglio della nostra città; Beppe Angiolini: Sfida nata da un momento difficile. E' l'ora della restituzione, per amore di Arezzo; Beppe Angiolini: Mi candido a sindaco di Arezzo. Sarò ambasciatore instancabile della mia città; Beppe Angiolini si candida ad Arezzo, Celesti per Pistoia.

Mister Sugar candidato a sindaco si presenta: La nostra una lista civica: trasversale e diversaPiazza Grande accoglie il candidato a sindaco Beppe Angiolini. Il guru della moda sceglie il posto più bello di Arezzo per parlare di bellezza e della sua idea di città. Arriva accompagnato da ... corrierediarezzo.it

Beppe Angiolini si candida sindaco: Lo faccio per Arezzo, perché brilli nel mondoL'annuncio è arrivato oggi, 21 febbraio, attraverso una lettera che l'aspirante primo cittadino ha indirizzato alla città e agli aretini: Ho deciso di scendere in campo. Vorrei vedere Arezzo brillare ... arezzonotizie.it

Un tono colloquiale, diretto e per nulla rituale ha accompagnato la presentazione della candidatura a sindaco di Beppe Angiolini, imprenditore aretino che ha scelto di mettersi in gioco con un progetto dichiaratamente civico e fuori dagli schemi tradizionali. Ne - facebook.com facebook