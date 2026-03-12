La Bohème in Abruzzo | opera e vino a soli 10 euro

A Abruzzo, presso la Tenuta Coppa Zuccari, si terrà un evento dedicato all’opera e al vino, con un biglietto di ingresso di soli 10 euro. Durante la serata, il profumo di violette e il suono di un violino accompagneranno il pubblico, creando un’atmosfera speciale. L’evento combina musica e degustazioni in un contesto che mette in risalto la bellezza delle arti.

Il profumo di violette e il suono di un violino si fonderanno nella Tenuta Coppa Zuccari, dove la fragilità umana diventa arte pura. Questo giovedì 15 marzo 2026 alle 18:00, Città Sant'Angelo ospiterà l'opera La Bohème di Giacomo Puccini come evento clou della decima edizione del festival musicale locale. L'iniziativa, curata dal maestro Alessandro Mazzocchetti, promette non solo uno spettacolo operistico ma un'esperienza immersiva che lega musica classica alla tradizione enogastronomica abruzzese. Il biglietto d'ingresso è fissato a soli dieci euro, rendendo l'evento accessibile a tutta la comunità. Un ponte tra cultura alta e radicamento territoriale.