Teatro | al Coccia torna l' opera per giovani e famiglie con La Bohème in una stanza

Primo titolo della rassegna "Chi ha paura del Melodramma?" per la Stagione 2026 del Teatro Coccia di Novara. Ormai consolidata dopo i successi delle passate stagioni, arriva una nuova produzione del Teatro Coccia dedicata ai più giovani e alle famiglie, affidata a un team creativo di giovani, ma anche di ritorni importanti. Va in scena domenica 22 febbraio alle 16 (lunedì 23 alle 9.30 e alle 12, martedì 24 alle 9.30 e alle 12) "La Bohème in una stanza", scene da La Bohème di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, testo e drammaturgia di Vincenzo De Vivo, musica di Giacomo Puccini rielaborata da Saverio Santoni e Matteo Sarcinelli.

Dal 14 al 25 gennaio 2026, il Teatro dell’Opera di Roma ospita La Bohème di Giacomo Puccini, in un allestimento realizzato con il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia.

Al Teatro dell’Opera di Roma, Bignamini firma una rilettura de La Bohème di Puccini, dimostrando attenzione e rispetto per il capolavoro.

