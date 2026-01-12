La Bohème al Teatro dell' Opera di Roma
Dal 14 al 25 gennaio 2026, il Teatro dell’Opera di Roma ospita La Bohème di Giacomo Puccini, in un allestimento realizzato con il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia. La produzione, diretta dal regista David Livermore, propone un’interpretazione fedele e raffinata di uno dei capolavori del repertorio lirico, offrendo agli spettatori un’esperienza teatrale di alta qualità nel cuore della capitale.
Dal 14 al 25 gennaio 2026, La Bohème di Giacomo Puccini va in scena al Teatro dell’Opera di Roma nell’allestimento realizzato in collaborazione con il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia nella suggestiva visione del regista David Livermore.Il capolavoro in quattro quadri, su libretto di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
